Efter aktion på Middelfart Rådhus: Formodet gerningsmand fundet død

Den mand, der fredag morgen brød ind på Middelfart Rådhus, er fundet død.

Det oplyser Fyns Politi.

- En 60-årig dansk mand, der tidligt fredag morgen brød ind i Middelfart Rådhus og forskansede sig i bygningen, er fundet omkommet. Politiet kan endnu ikke oplyse noget omkring dødsårsagen eller om mandens motiv til at trænge ind i rådhuset, skriver politiet i en pressemeddelelse

Fredag morgen meddelte politiet, at manden var indrammet, men siden har der ikke været nyt.

Den politipatrujle, der fredag morgen klokken 04.43 rykkede ud til en anmeldelse om et indbrud på rådhuset, kunne konstatere røgudvikling på stedet, og derfor tilkaldte man Forsvarets sprængstofeksperter og afspærrede området.

Politiet oplyser, at alt tyder på, at der ikke har været andre involverede personer i episoden.

En ligvogn fra Falck har kørt den afdøde væk fra rådhuset.

Der er tale om en mand fra Nordvestfyn. De pårørende er ifølge politiet underrettet.

Beboere i en radius på 100 meter fra rådhuset blev fredag formiddag evakueret, men klokken 14.30 fik de lov at vende tilbage til deres hjem.

- I en sådan situation tager vi ingen chancer. Her går borgernes sikkerhed og tryghed fremfor alt. Derfor valgte vi også kort efter at oprette en sikkerhedszone på 100 meter til rådhuset og efterfølgende at evakuere beboerne fra området. I den forbindelse har vi haft et godt og tæt samarbejde med Middelfart Kommune, som jeg gerne vil benytte lejligheden til at takke for, siger politidirektør i Fyns Politi Arne Gram pressemeddelelse.



Sprængstofseksperter fra Forsvaret har i løbet af dagen afsøgt rådhuset med sprængstofshunde. Desuden har Rullemarie været i aktion på stedet.

Rullemarie er en fjernstyret robot, der bruges til at undersøge, fjerne og uskadeliggøre ting, der kan være sprængfarlige.

Politiet er fortsat i gang med efterforskning på stedet.

Der var ingen tilstede på rådhuset, da manden brød ind, oplyser Middelfart Kommune. Ydermere blev medarbejderne tidligt fredag morgen informeret om, at de ikke skulle møde ind.

Opdateres ...