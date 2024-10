Efter et år til søs: - Jeg kunne være herude for evigt

Godt med gaster

For at finansiere turen og betale de mange udgifter, der er med at holde en stor sejlbåd sejlende, har Sebastian og Mathias gaster med om bord. Typisk unge mennesker, der betaler et beløb i døgnet for at sejle med i nogle måneder af gangen.

- Noget af det, jeg ikke havde tænkt over, inden vi tog afsted var, at jeg skulle lære gasterne, hvordan man færdes på en båd, så man ikke kommer til skade. Ikke så meget selve sejldelen, men mere de der hverdagsting, siger Sebastian Bak Matthiesen og fortsætter.

- Nej, du kan ikke gå med varm kaffe i begge hænder, hvis båden pludselig gynger, for du skal have en arm fri, hvis du falder. Nej, du kan ikke stille dit vandglas på bordet, mens vi sejler, for så vælter det og smadrer, griner han.