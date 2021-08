Efter halvandet års isolation: Veninderne Lissy og Mariann skrålede med Stig Rossen

- Det har været lige så slemt for os at skulle sidde hjemme som for de unge, fortæller Mariann Morsing.

Savner at danse

Med hver en fadøl i hånden skrålede de to veninder derfor med, da Stig Rossen forklædt som John Mogensen sang festivalen i gang - og hvad gør det så, at regnen silede ned over Middelfart.

- Jeg ville gerne have været ude at danse, men det må man jo ikke. Man skal blive siddende, siger Lissy Rhode Olsen, der må nøjes med at rokke fra side til side på den hvide plastikstol.