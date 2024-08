Efter OB-skalp - "sådan en man kommer til at tænke tilbage på"

Middelfart Boldklubs anfører Lasse Thomsen havde en ganske udmærket kamp, og blev kronet med titlen som kampens spiller, da OB blev ekspederet ud af pokalturneringen i "Kampen om Fyn".

- Det er sådan en, man kommer til at tænke tilbage på over et par øl, når karrieren en dag går på held. Mega fed oplevelse, mega fed oplevelse. Vi er bare glade og tilfredse og håber at publikum har fået en god oplevelse.

Middelfartanføreren føler egentlig af de havde godt styr på OB, der er placeret en division længere oppe.

- Vi gør det svært for OB hele kampen igennem. Det er klart, at de en gang imellem kommer på bolden, men vi står fint imod.

- Skal man finde hullerne i osten, så er jeg ærgerlig over, at vi ikke får afgjort den i ordinær tid, for jeg synes, vi har chancerne til det.

Selvom det i fodboldtermer nærmer sig en sensation, at Middelfart slog det fynske flagskib OB ud af pokalturneringen, så stiger sejren ikke det vestfynske mandskab til hovedet.

- Nu skal vi lige fejre det og drikke en øl, men i morgen går hverdagen videre klokken syv, når vi skal op at arbejde, slutter Lasse Thomsen.