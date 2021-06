Efter timelang evakuering: Borgere kan vende tilbage til deres hjem

En større politiaktion har hele fredagen fundet sted ved Middelfart Rådhus. Det har blandt andet ført til en evakuering af boligerne i en radius på 100 meter af rådhuset.

Klokken 14.30 har politiet meddelt, at man ophæver fareområdet, hvilket betyder borgerne i området kan vende hjem.

Desuden meddeler Fyns Politi, at alle veje i området igen er farbare.

Selve rådhuset og pladsen foran rådhuset er stadig afspærret, mens politiet arbejder inde bag murene.

Politiet var fra morgenstunden massivt til stede i området, da en ukendt gerningsmand var brudt ind i rådhuset og havde forsøgt at sætte ild til et politikontor på rådhuset og angiveligt affyret fyrværkeri inden for rådhuset vægge.