Efter voldsom brand: Naturcenter åbner i nye lokaler

En aften i august udbrød der en voldsom brand på Naturcenter Hindsgavl i Middelfart. Branden ødelagde store dele af bygningen og gjorde centeret hjemløst.

- Det var en stor udfordring, fordi der var rigtig meget af vores grej - især det vi bruger udendørs - som simpelthen var brændt og smeltet. Så vi havde simpelthen ingenting, siger Rikke Vesterlund, naturvejleder ved Naturcenter Hindsgavl.

Men i løbet af den seneste uge har et midlertidigt naturcenter taget form, og det er dermed tæt på at være fuldt funktionsdygtigt igen.

Læs også Beboere er utrygge efter serie af brande - nu gør udlejer noget

Det består af fire store pavillioner, der er opsat ved siden af parkeringspladsen ud mod Brovejen. Her skal der være kontor, mødelokale og ikke mindst plads til de skoleklasser, der gerne vil kigge forbi.

Fik lov til nødindkøb

Branden har dog ikke betydet, at aktiviteterne er gået helt i stå i de måneder, der er gået, fortæller naturvejlederen.

- Ret hurtigt fik vi lov til at nødindkøbe grej, så vi kunne gennemføre nogle af alle de arrangementer, vi havde i kalenderen, siger hun.

Men i takt med, at det er blevet koldere, er et tag over hovedet blevet mere presserende.

- Nogle af de aktiviteter, vi har om vinteren, har nogle flere delelementer, hvor det kan være en fordel at kunne gå inden for og vise noget på en tavle og vise nogle ting og sager frem, siger Rikke Vesterlund.

I august var der brand i Hindsgavl Naturcenter Foto: arkiv

Engangsgrill forårsagede brand

Flammerne fik fat i bygningerne om aftenen 28. august, og det tog beredskabet mere end seks timer at få bugt med dem.

Næste morgen kunne det konstateres, at det såkaldte madpakkehus var helt nedbrændt, hovedbygningen delvist brændt, mens facaden og en del af taget var ødelagt.

Læs også Dyreværnsgruppe skuffet over nyt marsvin i Fjord&Bælt

Branden viste sig at være startet i madpakkehuset, hvor en mand havde smidt sin brugte engangsgrill i en skraldespand. Han blev senere sigtet for uagtsom brandstiftelse.

Om det brandhærgede center kan genopbygges, eller om der skal opføres et helt nyt center, drøfter Middelfart Kommune fortsat med forsikringsselskabet.

I august var der brand i Hindsgavl Naturcenter Foto: arkiv