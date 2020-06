Efterskole og højskole genopstår: - Jeg får brug for en masse hjælp

Foran den lige nu lukkede efterskole og højskole i Båring fanger TV 2/Fyn en glad kommende forstander Ask Nørholm.

Det er fedt at bo i en by, hvor folk gerne vil liv, kreativitet og udvikling i det hele taget Ask Nørholm, kommende forstander, Båring Efterskole og Højskole

Efter en næsten to år lang kamp er de sidste forhandlinger med Merkur Andelskasse, der har stået som ejere af den lukkede efterskole, nemlig faldet på plads, og Båring Efterskole og Højskole kan derfor genopstå.

- Jeg er glad og på alle måder stolt over, hvad vi er nået frem til i vores forening. Det er med glæde i sindet, at alt det, vi har kæmpet for siden 2018, nu bliver en realitet, siger Ask Nørholm.

Sammen med Margrethe Ingemann overtager han nøglerne allerede på mandag.

Efterskolen har længe ligget stille hen, men i august 2021 vil elever igen vende tilbage til den fynske kreative efterskole. Foto: Mikkel Skov Svendsen

Brug for de lokales hjælp

Til at starte med kommer Ask Nørholm til at stå for klargøringen af skolen, der i flere år har ligget øde hen.

- Jeg kommer til at skulle bruge en masse hjælp fra lokalområdet, og der er heldigvis mange, der har meldt sig ind til at give en hjælpende hånd, siger han og tilføjer:

- Det er fedt at bo i en by, hvor folk gerne vil liv, kreativitet og udvikling i det hele taget.

Og herefter bliver den helt store opgave at få tiltrukket elever frem mod skolestart i august 2021.

- Vi glæder os så meget til at slå dørene op og byde alle de nye elever og deres forældre velkommen og lade dem være en del af det, som vi synes, vi er særligt gode til, siger en tydeligt begejstret Ask Nørholm.

Efterskolen kommer til at kredse om kreative fag og primært musik.