Efterskoleelever skaber ny festival fra bunden

Fyn har fået en ny festival. Festivallens navn er Railroad Festival, og den er arrangeret af 29 efterskoleelever på Viby Efterskole i Nørre Aaby.

- Det er vildt så meget, man kan hvis man sætter sig for det, hvis bare man vil og tør. Nu står vi her og er ved at gøre det umulige, udtaler Frederikke Brix Kongslet, som er efterskoleelev.



Festivallen har gratis entre og er udelukkende finansieret med støtte fra fondsmidler og sponsorer, og den har til formål at samle familier og unge til en hyggelig fest.

Festivallen finder sted lørdag den 15. juni fra klokken 12 til klokken 22. Læs mere på festivallens hjemmeside.