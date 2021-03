Efterskoleforstander: Eleverne ved nu, hvad der er på spil

Forstander på Vesterdal Efterskole Peter Aagaard mener, at både personale og elever trænger til at genoptage livet på skolen.

Og selvom der ikke kan gives nogen garantier, er den gruppe unge, der starter, mere end nogensinde klar på at tage forholdsregler, lyder det.

- Vi gik igennem efteråret uden en smittet, og det håber vi da på, vi kan gøre i foråret også, siger forstanderen, som fortsætter:

- Det kan vi i kraft af, at eleverne er medspillere og godt kan se ideen i det. Hvis de ikke vidste det før, så ved de i hvert fald nu, hvad der er på spil, og de er heller ikke interesserede i, at vi skal lukkes ned igen.

Ikke glad for opdeling

Tirsdag meldte regeringen ud, at der ville blive genåbnet for, at forskellige skoleelever kunne vende tilbage til deres uddannelsesinsitutioner i mere eller mindre grad.

Efterskoleelever er sammen med højskoleeleverne nogle af dem, der har fået lov til at komme tilbage fuld tid på deres skoler. Det kræver dog, at de så vidt muligt at omgås dem, man er blevet sat i en såkaldt familiegruppe med.

En situation, der under normale omstændigheder ikke ville være optimal, men som forstanderen alligevel finder lyspunkter ved.

- Jeg er lettet over, at familiegrupperne bevarer deres størrelse. Det ville være meget hårdt for de her elever at komme tilbage og lige pludselig finde ud af, at grupperne var reduceret. Sidste år, da vi åbnede igen, var de nede på otte, og det ville være et slag i ansigtet, siger han og uddyber:

- Men når det så er sagt, så er jeg ikke fan af de der familiegrupper som lærer og som omsorgsperson, fordi i mine øjne giver de en mærkelig opdeling. Vores efterskole her bygger rigtig meget på, at vi forsøger at blande alle vores elever på kryds og tværs.

Tests i stedet for familiegrupper

Forstanderen er ærgerlig over, at coronaen er kommet i vejen for, at elever kan kramme deres bedste venner i de tilfælde, hvor de er i forskellige familiegrupper.

Desuden forklarer Peter Aagaard, at det er frustrerende at skulle håndhæve regler - såsom at påtale et kram - når det ikke stemmer overens med de værdier, skolen ellers har.

- Jeg kunne godt tænke mig, at de her ugentlige test kunne opveje for familiegrupper, lyder det fra forstanderen, som siger, han alene taler ud fra sit virke som lærer.

Han mener, at det at sige farvel til familiegrupperne kunne gøre utroligt meget for danske efterskoleelever.

Elever, som han dog under alle omstændigheder er rigtig glad for, skal starte på efterskolen igen mandag.