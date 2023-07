Ekspert om hvalbesøg: - Det er usædvanligt

- Det er ret usædvanligt.



Sådan lyder det fra biolog og dyretræner ved Fjord&Bælt Mathilde Kjølby om det gigantiske besøg, som dyrelivet i Lillebælt havde mandag omkring middagstid.

Her spottede borgere i Middelfart nemlig en pukkelhval i Lillebælt.

Ifølge Mathilde Kjølby sker det dog en gang imellem, at en enorm pukkelhval forvilder sig ind i det danske farvand. Senest i 2019, men også i 2018 og 2017.

- Om sommeren er pukkelhvalerne normalt omkring Arktis, hvor de æder sig store og tykke så de kan holde varmen, når det bliver koldt til vinter, siger Mathilde Kjølby, der dog understreger, at vi kun kan gætte om, hvorfor pukkelhvalen rejser rundt i vores farvand.

Til gengæld forklarer biologen, at hvalen godt kan klare sig med fødekammeret i de danske have, og det ikke behøver at være et tegn på sygdom, at hvalen er her.