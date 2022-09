Ekstremdag: 116 efterskoleelever svømmer over Lillebælt

- Jeg er nervøs og spændt. Vi har svømmet nogle baner, men det er ikke, fordi vi har øvet os meget, siger hun.

Det er en tydeligt påvirket Anna Juul Pedersen, der sammen med fire af hendes efterskolekammerater venter på at springe i vandet fra en lille gummibåd midt i Lillebælt.

Få minutter inden havde 16-årige Anna Juul Pedersen og de fire andre sat sig i gummibåden ved Middelfart Roklub. Klar til at blive sejlet over på Jyllandssiden af Lillebælt. Klar til at springe ud på dybt vand og svømme tilbage til Fyn.

Ekstremdag kalder de det på efterskolen.

- Så er det bare afsted, venner!, råber Kasper Elmegaard, underviser på Strib Idrætsefterskole.

Fem store plask efter ligger de i vandet.

En del af skolens DNA

Turen er en del af det, som Strib Idrætsefterskole kalder for 'ekstremdag'.

- Det er en helt særlig og ekstrem oplevelse, som virkelig giver noget til fællesskabet, siger forstander Charlotte Toft.

Ekstremdagen har været en tradition på skolen i mange år.

- Det har været hele skolens DNA, at de har fået lov at svømme over, siger underviser Kasper Elmegaard.



Han sejler eleverne ud på vandet og agerer følgebåd på vej tilbage til land. Selvom ekstremdagen er tradition, bliver den ikke gennemført, hvis det ikke er sikkert.

- Vi har sagt til forældre og bedsteforældre, at de gerne må komme, men hvis vores eksperter siger no-go (til at svømme over, red.) så må de køre hjem igen, siger Kasper Elmegaard

Ifølge efterskolen handler svømmeturen om mere meget mere end svømmetider. Det handler om at eleverne får en fællesskabsoplevelse og følelsen af at have præsteret noget stort sammen.



- Om de svømmer godt eller knap så godt, det gør egentlig ikke så meget, siger Kasper Elmegaard.

Tilbage i vandet

Det første stykke svømmer alle fem efterskolevenner sammen. Men da de begynder at drive fra hinanden, råber Kasper Elmegaard fra båden.

- I er nødt til at samle jer!

- Vi skal være opmærksomme på, at strømmen ændrer sig rigtig meget, siger han.



Turen over bæltet er hård for eleverne, og cirka halvvejs må Anna Juul Pedersen have en pause.

- Der er meget strøm. Det er hårdere, end jeg havde regnet med. Jeg har lige brug for at få vejret, siger hun, da hun sidder i båden.

Strømmen er drilsk ude midt i bæltet. Derfor får holdet besked på at tage fat i gummibåden. De skal placeres et andet sted, hvor der er lidt mere ro på. Herfra kan de få lov at svømme resten af vejen ind.

- De bliver ikke snydt for flere hundrede meter, men vi skal simpelthen bare lige have lidt mere styr på dem nu, siger Kasper Elmegaard.

I land igen

Blot et par hundrede meter fra land bliver Annas hold sluppet løs igen, og der er stor opbakning at hente.

- Fuld skrald på de sidste meter! Kom så, råber Kasper Elmegaard fra båden, mens eleverne på land bryder ud i klapsalver og hujen.

Da Anna Juul Pedersen er kommet i land igen, er følelserne mange

- Jeg synes, det var fedt, og det var hårdt, men vi klarede det alle sammen. Jeg er mega lettet over, at det er overstået, men også virkelig glad for, at jeg gjorde det, siger hun.

Og efter sådan en tur, er der for Anna Juul Pedersen ingen tvivl om, hvad resten af dagen skal stå på.

- Nu skal jeg have tørt tøj på og heppe på de andre, og så skal jeg hjem i bad og sove.

Efterskoleeleverne fra Strib Efterskole er ikke de eneste, der har taget turen over Lillebælt. I weekenden blev et dansk mesterskab afholdt i bæltet.