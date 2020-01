Ekstremt tilfælde af vejvrede: Politiet søger vidner til voldsomt opgør mellem to bilister

Voldsom vejvrede var tilsynelandende grunden til, at to bilister flere gange på vej til Fyn fra Jylland standsede og kom i fysisk håndgemæng fredag aften.

Fyns Politi er stadig i gang med at få det fulde overblik over situationen, som de fik kendskab til klokken 20.49 fredag.

Her lød det først, at der var udspillet sig et opgør på Lillebæltsbroen mellem to bilister, der viste sig at være en 34-årig mand fra Odense og en 40-årig dansk mand, der er bosat i Tyskland.

Det var den 34-åriges kæreste, der kontaktede politiet og fortalte, at den 34-årige var blevet overfaldet på broen af en bilist, der fortsat fulgte efter dem.

- De ringer og siger, de befinder sig på Middelfartvej mod Odense og har en oplevelse af, at de bliver forfulgt af den anden part, siger Thomas Bentsen, vagtchef ved Fyns Politi.

40-årig kørt på skadestuen

Senere fik Fyns Politi også kontakt med manden i den anden bil. Kontroversen mellem de to begyndte allerede på Jyllandssiden, hvor de også første gang kom op at toppes.

- Det er vores opfattelse, at der sker noget trafikalt, hvor man tirrer hinanden, siger vagtchef Thomas Bentsen.

Men her sluttede det ikke.

- Det gentager sig ved Lillebæltsbroen, hvor man har et voldeligt opgør. Det er det sted, der er interessant for os, siger vagtchef Thomas Bentsen.

Her fandt politiet blandt andet noget tøj, som de involverede sandsynligvis har mistet i kampens hede.

- Den 40-årige har nogle skader - ikke noget voldsomt, men noget vi godt kunne tænke os at få en forklaring på, siger Thomas Bentsen, der uddyber, at skaderne ikke stammer fra slag.

Den 40-årige tog også selv kontakt til politiet og skal afhøres lørdag. Intet tyder på, at de to bilister kendte hinanden på forhånd.

Efterlyser vidner

Fyns Politi er blevet kontaktet af et vidne til episoden, men håber, at flere vil henvende sig.

- Lige nu har vi ikke så mange uvildige, vi kan spørge. Vi har bare parterne, siger vagtchefen.

Han fortæller, at de to bilisters med al sandsynlighed kan se frem til at blive sigtet for vold.

- Det er voldelige handlinger, og alt efter hvad det er for en karakter, man øver vold af, kan det være simpel eller kvalificeret karakter. Ud over det udsætter man sig selv for fare, når man træder ud på motrovejen. Det er voldsomt dumt, andet er der ikke at sige om det.

Vidner til episoden kan kontakte Fyns Politi via 114.