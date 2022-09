Elbilejer: - Jeg sparer 6.000 kroner om måneden ved at skifte min elbil ud med benzin

Forbrugerøkonom ved FDM Ilyas Dogru forklarer, at det stadig er billigere at være elbilejer end at køre i benzinbil, trods de store elprisstigninger. Og ifølge transportministeren er der andre gode grunde til at køre elbil.

- Det har en kæmpe betydning, at folk bliver ved med at investere i elbiler, for den grønne omstilling er vejen frem i forhold til klimakrisen, siger Trine Bramsen.

Ladeparker er en del af udrulningen af en mere veludbygget ladeinfrastruktur langs de danske motorveje, som blev vedtaget med "Infrastrukturplan 2035".