- Det var fint og spændende.

Sådan lød konklusionen fra Elvira og Hannah, da de i dag havde givet blomster til dronning Margrethe.

Dronningen besøgte Clay Keramikmuseum i Middelfart, hvor en ny udstilling åbner i dag.

Selvom det havde været en stor oplevelse for de to piger, så var de enige om, at de ikke ville blære sig med dagens oplevelse, når de møder i skole på mandag.