En anderledes hverdag: Afgangselever glade for at være tilbage

I en stor klump med to meter mellem sig bevæger eleverne fra 3.B på Middelfart Gymnasium sig udenfor for at have undervisning i faget engelsk.

Gymnasiets 3.g'ere vendte nemlig mandag tilbage til skolen. Men de er vendt tilbage til en noget anderledes hverdag, end de er vant til.

Der er dog ikke alt undervisning, der foregår udnedørs. Og når eleverne skal have undervisning indenfor, er det heller ikke som det plejer. Klasserne, der består af lige under 30 elever, er nemlig blevet delt i to, og afstanden mellem bordene i klasselokalerne er øget.

- Vi kan ikke have næsten 30 elever i ét lokale, hvis de samtidig skal kunne holde afstand til hinanden. Vi har derfor indrettet to lokaler til hver klasse. Så selvom vi kun har en tredjedel af vores elever tilbage, så bruger vi næsten alle skolens lokaler, fortæller gymnasiets rektor Christan Alnor til TV 2/Fyn.

Skal genfinde rytmen

Men selvom hverdagen er markant anderledes, så er alle elverne glade for at vænne tilbage til skolen. Og det er ikke kun gensynet med vennerne, der trækker i eleverne.

Jeg føler virkelig, at jeg skal ind i rytmen igen for at blive klar til eksamen Liv Baggesgaard Høy, elev, Middelfart Gymnasium

- Det er så rart at være tilbage efter så meget virtuel undervisning. Vi har været i gang med virtuel undervisning i snart to måneder, så det er dejligt at være tilbage i et klasselokale igen, siger en af eleverne fra 3.B Freja Sand Kristensen.

Ligesom sin klassekammerat er Liv Baggesgaard Høy også glad for at være vendt tilbage til en mere almindelig undervisningsform. De næsten to måneder med virtuel undervisning har nemlig ikke på samme måde trænet hende i at præstere, som alminelig undervisning gør det.

- Når man har hjemmeundervisning, skal man ikke på samme måde op til tavlen og fremlægge eller præstere i klasselokalet, så jeg føler virkelig, at jeg skal ind i rytmen igen for at blive klar til eksamen, siger Liv Baggesgaard Høy.

Årskarakterer tæller dobbelt

Overordnet er hverken gymnasiets rektor eller eleverne dog bekymrede for, om dete års eksamener kommer til at forløbe fint.

Vi kan ikke have flere end den årgang, vi har nu. Vi kan på ingen måde huse dem alle sammen Christian Alnor, rektor, Middelfart Gymnasium

- Jeg mener bestemt, at eleverne når at blive klar til eksamen. Vores lærere har gjort sig enormt umage med den virtuelle undervisning, så eleverne stadig har fået den kvalitet, de har krav på, siger Christian Alnor.

Eleverne skal på grund af coronavirus op til færre eksamener end ellers, og derfor kommer deres årskarakter i flere fag til at tælle dobbelt i stedet.

- Årskarakterene skal være meget skarpe. Men skolen kan vente helt frem til juni med at give årskaraktererne, og det giver lærerne god tid til at lave den rette vurdering af eleverne, mener rektor Christian Alnor.

Ambivalent afslutning

Selvom gensynet med vennerne for alle eleverne har været dejligt, så ser det stadig ikke ud til, at dette års afgangselever kan fejre deres studentereksamen på den måde, de måske havde drømt om.

Freja Sand Kristensen fortæller nemlig, at mange af de store begivenheder, hun så frem til, da hun startede i gymnasiet for snart tre år siden, er blevet aflyst.

- Mange af de store begivenheder på vores Gymnasium kommer til sidst, så det er lidt trist, at det hele skal afsluttes på den her måde. Men om 50 år kan man se tilbage på det og sige 'vi var den årgang', siger hun.

Også Jonathan Bang-Madsen fra 3.B synes, at afslutningen på hans tid som gymnasieelev bliver trist.

- Det hele er lidt ambivalent, for vi kommer ikke gennem de samme ting, som alle andre har været. Men mon ikke, at det er for det bedste?, siger han.

Alle andre elver på Middelfart Gymnasium kan indtil nu godt vænne sig til undervisning hjemmefra. Gymnasiets rektor fortæller nemlig, at hvis de skal overholde alle retningslinjerne, så er der ikke plads til flere elever end dem, der er vendt tilbage til skolen mandag.

- Vi kan ikke have flere end den årgang, vi har nu. Vi kan på ingen måde huse dem alle sammen, siger Christian Alnor.