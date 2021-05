Endnu en fynsk festival aflyser: Rock Under Broen udskyder til 2022

Der bliver ingen Rock Under Broen i 2021. Årets festival er blevet udskudt til 2022.



Det bekræfter festivalens øverste ansvarlige, Bent Frandsen, overfor TV 2 Fyn.

- Det er med blødende hjerte og tårer i øjnene. Vi har kæmpet en kamp i to år for at lave en festival. Så det er rigtig hårdt – både for os og for de mange foreninger, der har glæde af Rock Under Broen, siger Bent Frandsen.