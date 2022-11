Energichef: Energi Fyns aconto-opkrævning bør forbydes

I EwiiI har man besluttet at opkræve betaling måned for måned og med bagudvirkende kraft. Alligevel er er andelen af rykkerudsendelser er steget med cirka 20 procent, sammenlignet med første og andet kvartal af 2022.



Lars Bonderup Bjørn er i øvrigt ikke tilhænger af regeringens nye indefrysningsordning.

- Der er mennesker, der reelt har behov for denne hjælp, og som er nødt til at tage imod indefrysningsordningen. Disse mennesker bliver nu ”kviklånere” og ”el-gidsler” i et statsligt system. Og staten lokker unødvendigt ved at gøre det hele let, siger Lars Bonderup Bjørn.



Værdigt trængende

Ewii mener, at det rigtige i stedet havde været at udvikle en støtteordning for el til de værdigt trængende via for eksempel kontanthjælp, boligstøtte eller andre former for støtte.

På Fyn får Ewiis måde at opkræve el på støtte af rådmand Christoffer Lilleholt, der stiller op til Energi Fyns repræsentantskab i Odense.

- Man kan se, at firmaer som Ewii laver månedlig afregning, så man betaler en måned tilbage for det faktiske forbrug, så energiselskabet ikke bliver en bank, som Energi Fyn er nu, men så man leverer en vare, som kunderne efterfølgende betaler, siger Christoffer Lilleholt.

- Men i dag kan man jo betale månedsvis bagud hos Energi Fyn. Det er der syv procent, der gør. Er det så ikke godt nok?

- Jo, men det er noget, du selv aktivt skal ind og søge. Jeg kan jo konstatere, at andre energiselskaber automatisk vælger månedsregning, og at forbrugerne aktivt skal melde fra, hvis de ikke vil have det på den måde.

- Det er den mest ordentlige måde at gøre det på. For så skal Energi Fyn ikke agere bank og ud efterfølgende at tilbagebetale forbrugerne. Men at man betaler det, man forbruger i stedet for at skulle ud med et kæmpe udlæg, siger Christoffer Lilleholt.

TV 2 Fyn har tidligere talt med administrerende direktør i Energi Fyn Bent Agerholm om aconto-opkrævningerne.

Han understreger, at det allerede er en mulighed for forbrugerne.

- Man kan vælge at blive afregnet månedsvis. Så får man regningen den 15. måneden efter forbruget. Men det er der kun syv procent af kunderne, der har valgt. Men det betyder så også, at man ikke kan blive udlignet af acontobetalingerne i de tidligere kvartaler, siger Bent Agerholm.