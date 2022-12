Enestående koncert med boyband-ikoner på Fyn

Der kommer til at være masser af hits og energi på scenen, når TakeThat spiller koncert på Fyn til sommer.

Det fortæller Vagn Ove Hansen, der hjælper Middelfart Boldklub med at afholde koncerten.

- Tanken er jo at tjene en lille skilling, men der er også intentioner om, at publikum i Middelfart kan få en virkelig god, musikalsk oplevelse, siger Vagn Ove Hansen.

Det er Middelfart Boldklub, der har inviteret den britiske hit-maskine til Fyn den 7. juli i Hindsgavl Slotspark.

- Vi forventer, at Take That bringer alt, hvad hjertet kan begære fra den tid, hvor boybands var det helt store. Det bliver en helt fantastisk aften, siger Vagn Ove Hansen.

Take That blev hyperpopulære i midten af 1990'erne med hits som Pray og Back for Good. Bandet gik dog i opløsning i 1996.

To opvarmningsnavne

Ti år senere blev gruppen gendannet, denne gang uden Robbie Williams. De to albums The Circus og Beautiful World udkom, og i 2010 tilsluttede Robbie Williams sig igen gruppen, der lavede albummet Progress.

Når Take That kommer til Middelfart er det i gruppens nuværende form, som trio med Gary Barlow, Mark Owen og Howars Donald. Men de kommer ikke alene.

Vagn Ove Hansen vil ikke sætte navne på endnu, men han lover, at der kommer til at være to andre navne som opvarmning, inden Take That indtager scenen.

- Jeg vil ikke afsløre noget endnu, men vi håber, at det bliver to danske bands, siger Vagn Ove Hansen.



Koncerten i Middelfart er den eneste, gruppen har planlagt i Danmark. Ugen inden spiller boybandet i Hyde Park for 50.000 mennesker.



Kan man ikke få nok af 90'ernes superstjerner, kan man også høre det tidligere Take That medlem Robbie Williams på Heartland 2023.