Erik har skiftet sine mink ud med grise - men mangler stadig mink-erstatning

Den tidligere minkavler er i færd med at stable en ny virksomhed på benene med produktion af lokalt kvalitetskød. Fokus på dyrevelfærd og kort vej fra jord til bord.

Han opdrætter 600 slagtesvin om året. Og har desuden en lille flok kreaturer.

Men minkene spøger stadig.

For myndighederne er først lige blevet færdige med at vurdere de første 25 minkfarme. I runde tal venter 1.000 minkavlere stadig på deres erstatning.

Ifølge Minksekretariatet begynder de første udbetalinger til landets minkavlere på den anden side af sommerferien.

Erik Møller regner med, at der går år, før han får sine penge.

- Det er jo frustrerende. Det er jo en dør, jeg ikke selv kan lukke, og vi må ikke sælge eller røre vores minkfarme, mens vi venter.

Minkkommission snart klar med rapport

I stedet fokuserer Erik Møller al sin energi på sin nye virksomhed.

1. januar i år udvidede han ved at overtage Gelstedslagteren. Det var egentligt ikke nogen drøm. Men da slagteren lukkede i sommer, så han ikke nogen anden udvej end at overtage.

I første omgang forsøger han at afsætte flæskestege og koteletter i lokale brugser.

- Nej, det er ikke nogen nem opgave. Det er det ikke. At starte en slagteforretning op og egen produktion af dyr. Det kræver altså lidt.

Men løbende når han nye milepæle på vejen videre i sit liv.

Ifølge en pressemeddelelse i dag udkommer minkkommissionens rapport 30. juni. Rapporten handler primært om at placere skyld hos magthaverne - og afklare hvem der har ansvaret for ordren til at aflive alle mink på trods af at der ikke var hjemmel i lovgivningen til det.

Det er et slagsmål, Erik Møller ikke rigtig kan bruge til noget. Alligevel er rapporten et skridt på vejen til at få lukket et træls kapitel i hans liv.

- Ja, jeg håber, der kommer lidt mere skred i hele den her proces. At vi får en ende på det, så vi kan komme videre, siger Erik Møller.

Nogle minkavlere har i modsætning til Erik Møller valgt at blive i hvervet med coronavaccinerede mink.