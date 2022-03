Eriksen overvejede aldrig Superligaen

Ledende personer i den sportslige afdeling i både FC København og FC Midtjylland har udtalt, at de undersøgte muligheden for at tilknytte Eriksen, mens fynboen selv har benyttet sig af OB's træningsfaciliteter under sin genoptræning.

Den 30-årige midtbanespiller endte dog med at skrive under på en kort kontrakt med Brentford.

- Brentford var og er det rigtige match for mig. Det var den bedste mulighed, jeg kunne se på det tidspunkt. Jeg havde også et par andre muligheder, siger Christian Eriksen uden at afsløre mere.

Hans aftale løber kun frem til udgangen af sæsonen, og han ved ikke, hvad der skal ske bagefter.

- Jeg har overhovedet ikke tænkt på min klubfremtid. Jeg har været meget i nuet. På et tidspunkt skal jeg træffe en familie- og en fodboldbeslutning.

- Brentford kunne bestemt også godt være et match fremadrettet, siger Christian Eriksen.

Da Eriksen har indopereret en hjertestarter, må han ikke spille i italiensk fodbold længere, og det var derfor, han var tvunget på jobjagt midt i sin genoptræning efter sidste års hjertestop.

Han har været i London-klubben i snart to måneder, men det er under en måned siden, at han fik sin debut. Han nyder atter at træne og blive presset hver eneste dag.

- Det har været dejligt at være en del af et hold igen efter at have trænet for mig selv i tre-seks måneder. Intensiteten er steget, og det er dejligt at være tilbage i Premier League.

- Jeg var meget nervøs før min første kamp for Brentford. Det var lidt som at falde tilbage igen. De første par træninger var jeg også meget rusten. Fornemmelsen kom hurtigt igen, men adrenalinen pumpede, og hjertet sad da oppe i halsen i den første kamp, siger Christian Eriksen.

Tidligere i karrieren har han foruden Inter spillet for Tottenham og Ajax. Han spillede ungdomsfodbold i OB og Middelfart.

Lørdag kan han få comeback for det danske landshold, som møder Holland på udebane i en testkamp. Tre dage senere gælder det en dyst mod Serbien i Parken.