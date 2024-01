To biler ramte fredag lidt over middag hinanden på Assensvej på strækningen mellem Nørre Aaby mod Assens mellem Udby og Ørslev. Det er et område med meget skov og få huse.

- To biler er kørt ind i hinanden, og der er en ambulance fremme, som behandler en person, siger vagtchef Peter Vestergaard ved Fyns Politi.

Uheldet skete ifølge Fyns Politi klokken 13:15. Vagtchefen tilføjer, at der umiddelbart ikke er nogen alvorligt tilskadekomne.