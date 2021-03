Fik tårer i øjnene: Nu ændres loven for Tove og Jørgen

Snart står intet i vejen for, at ægteparret Tove og Jørgen Holm kan udleve deres drøm om at bo i deres autocamper.

Motorstyrelsen havde ellers givet parret tre uger til at registrere en fast bopæl - ellers ville pladerne på autocamperen blive klippet. Men efter at have stået frem i medierne, er parrets situation på kort tid vendt 180 grader.

- Det gode nye går ud på, at ministeren kommer til at lave en ændring, så man kan have sit køretøj indregistreret uden en fast bopæl, siger fynskvalgte Bjørn Brandenborg (S), der er formand for Folketingets skatteudvalg.

Dén besked falder i god jord hos Tove og Jørgen Holm, der, da de blev pensionerede, solgte deres gård i Middelfart for at opleve Danmark og Europa i en autocamper.

- Jeg får tårer i øjnene, siger Jørgen Holm efter at have fået overbragt nyheden af TV 2 Fyn.

REGLER FOR REGISTRERING AF KØRETØJER Det er Motorstyrelsens opfattelse, at en person, som er registreret i Det Centrale Personregister, og som ikke er registreret med bopæl eller fast opholdssted i Det Centrale Personregister, ikke kan registreres som ejer eller bruger af et køretøj. Kilde: I.A.5.6 Grundlaget for registrering af køretøjer, skat.dk

Håber, det vil gavne andre

Tove og Jørgen Holm er overraskede over, at deres sag så hurtigt er kommet på dagsordenen på Christiansborg. Ifølge skatteudvalgets formand, Bjørn Brandenborg, er det dog uvist, hvornår ændringen vil træde i kraft.

- Perspektivet i det er, at reglen bliver ændret hurtigst muligt. Det er ikke, fordi jeg ikke vil give et konkret svar, men der kommer en løsning, siger han.

Det tager Tove og Jørgen Holm ganske roligt. De er mere optaget af, at de kan få lov til at udleve deres drøm uden at være på kant med loven. Samtidig håber de, at det også får betydning for andre, at reglerne nu bliver ændret.

- Det her kan også få betydning for de mere pjuskede, siger Jørgen Holm.

Han og Tove ønskes alt godt for fremtiden i deres rullende otium af Bjørn Brandenborg.

- Jeg vil sige tak, fordi de har kæmpet og sat fokus på den her sag. Det er blandt andet på grund af dem, at reglen nu bliver ændret, siger Bjørn Brandenborg.