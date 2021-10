Fire gange har stor vandsalamander bremset fynske byggeprojekter

Miljøundersøgelse kom på bagkant

Hvor? Nord for Duedalen, Vissenbjerg, Assens Kommune

På ovenstående placering vil arkitektfirmaet Archidea gerne bygge 58 lejeboliger. Den 5. januar i år beslutter Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune, at byggeprojektet kan sættes i gang med udarbejdelse af en lokalplan og et kommuneplantillæg. Kommuneplantillæg blev sendt i otte ugers høring, hvor ingen høringssvar kom ind. Forslag til lokalplan bliver undersøgt i henhold til miljøvurderingsloven. Her vurderes det, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af lokalplanen, da planen ikke vil have betydelige indvirkninger på miljøet. Forslag til lokalplan sendes fire uger i offentlig høring, hvor 12 høringssvar sendes ind. Nogle af høringssvarene er fra borgere, der har fundet stor vandsalamander i byggeområdet.

Den 28. september foretages en undersøgelse inden for lokalplanområdet.

Den 29. september indstillede Miljø, Teknik og Plan til at få foretaget en udarbejdelse af en ny miljøscreening i forbindelse med lokalplanen blandt andet på grund af mulig forekomst af stor vandsalamander. Denne indstilling blev godkendt af byrådet samme aften.

Kim Walsted Knudsen, fagligkoordinator ved Assens Kommunes Natur- og Vandløbsteam, oplyser at undersøgelsen den 28. september ikke viste fund af paddearten, men at det forventes, at stor vandsalamander er i området omkring byggegrunden, og at kommunen derfor vil have lavet en udvidet undersøgelse i foråret, der formentlig vil resultere i etablering af afværgeforanstaltninger til gavn for det fredede dyr.