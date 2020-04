Fisker får erstatning for Baltic Pipe: - Ikke meget for nedsat ejendomsværdi

Næste år når nedlæggelsen af den i alt 800 kilometer lange gasledning, Baltic Pipe, kysten lidt syd for Middelfart.

I alt skal 80 kilometer af den 80 centimeter brede rørledning graves ned henover Fyn. Mange lodsejere vil i den forbindelse blive berørt og meget jord skal eksproprieres.

En af dem, som skal have sin jord eksproprieret er en af de lokale fiskere ved Lillebælt, Allan Buch, og han venter nu på, hvilken erstatning han kan forvente.

- Ledningen skal gå i land tæt ved den bro, hvorfra jeg driver fiskeri, og så skal de bruge en masse af mine arealer, så det skal vi se, om vi kan få en pris på, fortæller fiskeren mellem fiskegarn og kasser.

På et bord ligger der billeder af de arealer, som berøres af den nye gasledning. Allan Buch venter på at en udsendt fra ekspropriationskommissionen og en fra Energinet, som står for nedgravningen, kommer, så de sammen kan se på planerne for området. Et møde som Allan Buch har forventninger til.

- Jeg håber, vi i dag kan vise med billeder, hvad problemet for min virksomhed er.

Forretningen er truet

Noget af det Allan Buch særligt efterspørger er, hvad han skal stille op, når arbejdet med at nedlægge Baltic Pipe er i gang. Det kan have den konsekvens, at fiskeriet ikke kan stå på imens, og uden fiskeri er der ingen fisk at sælge i den lille fiskebutik.

- Det påvirker min fiskeforretning, og hvis jeg ikke kan drive fiskeri i et år eller to så er det svært at komme tilbage, fortæller fiskeren.

- Det er svært at gøre op. Alt vores grej skal vedligeholdes. Stiller man det bare hen i krog, så virker det ikke, når vi skal til at bruge det igen. Vi skal også holde bådene igang, selvom det kun er én, vi bruger. Alt det er der jo en omkostning ved.

Et endeligt bud på disse omkostninger har Allan Buch ikke endnu.

Beslutningen er truffet, men kampen fortsætter

Besøget fra ekspropriationskommissionen og Energinet handler i dag om at se på den erstatning, som Allan Buch kan forvente, når ledningen er gravet ned. De økonomiske udfordringer, som Allan Buch kan få mens nedgravningen står på, skal der tales om på et senere tidspunkt mellem ham og Energinet.

En ting er sikkert, og det er at Allan Buch vil have en fair erstatning i begge sager.

- Ekspropriationskommissionen vil jo altid kigge på tingene på en ordentlig måde, og det har jeg også fuld tillid til, at de gør med min sag, forklarer fiskeren.

For at have gasledningen liggende på sin grund får Allan Buch en servituterstatning på 23.000 kroner. Det er et engangsbeløb, som gives når ledningen er lagt.

- Det er ikke meget for at have en gasledning liggende i baghaven, når man tænker på den mistede ejendomsværdi, men jeg vil ikke bruge mere krudt på den kamp.

Fiskeren fra Middelfart vil dog kæmpe videre, for selvom beslutningen om nedlæggelsen af Baltic Pipe er truffet, og Allan Buch respekterer den, så fortsætter kampen for at få erstatning for de udgifter fiskeforretningen vil få. En kamp Allan Buch skal tage med Energinet.

- Jeg er ikke slået, og kampen fortsætter for at få noget erstatning for lukningen af forretningen under arbejdet. Men Energinet virkede mere åbne for forhandlinger, mens kommisionen var her.

Hvis Allan Buch og Energinet når til enighed inden august, træder ekspropriationskommissionen til igen.