Flere kommuner holder fast - men Midddelfart dropper fælles børnepasning i påsken

Størstedelen af de fynske kommuner samler i påskeferien børn i færre daginstitutioner, selvom coronaviruspandemien fortsat har et stramt greb om landet. Det bekymrer både forældre og pædagoger.

Derfor har dagtilbudschef i Middelfart Kommune, Grete Berggren, valgt at droppe den såkaldte sampasning på tværs af institutioner.

- Det har vi valgt at undlade for at støtte op om, at vi får så få smittetilfælde som muligt i kommunen. Vi gør det ud fra et sikkerhedsprincip om at sikre så få smittede som muligt i daginstitutionen, fordi det er så vigtigt, at vi kan holde åbent, fortæller Grete Berggren.

Thomas Jensen har børn i både vuggestue, børnehave og indskolingen i Odense. Han havde gerne set, at hans kommune havde gjort som Middelfart.

- Vi trækker vores børn ud, fordi vi ikke synes, det spænder overens. Men jeg ved jo også, at der er enlige forældre, der ikke har mulighed for at holde fri, og så skal de stå med et dilemma, fortæller Thomas Jensen.

Følger nationale retningslinjer

I en mail til TV 2 Fyn skriver Børne- og Undervisningsministeriet, at der aktuelt ikke er nogen ændring af retningslinjerne for samling af børn.

- Det er svært på nuværende tidspunkt at forudse, hvordan situationen vil være omkring påske, men eventuelle behov for opdatering af retningslinjer for samling af børn i påsken er noget, vi har fokus på og vil være i dialog med sundhedsmyndighederne om, lyder det skriftlige svar.

Derfor fortsætter mange kommuner den oprindelige plan om sampasning. Det gælder blandt andet i Odense. Her er man dog klar til at lave løsningen om, hvis smittesituationen ændrer sig.

- Vi læner os hele tiden op af, hvad de nationale retningslinjer og sundhedsmyndigheder siger, og hvordan situation ser ud i Odense, fortæller dagtilbudschef Mette Hviid Laustsen.

Flere pædagoger har til forbundet Bupl Fyn ytret, at de er bekymrede over at skulle passe børn fra andre institutioner, ligesom forældre er utrygge ved at aflevere deres børn mandagen efter ferie.

- Vi lytter også til bekymringer fra forældre og personale, men efter vi har samlet børnene, er der fem dages fri. Skulle der ske smittetilfælde er der derfor stor mulighed for at nå at fange dem, siger dagtilbudschefen.

Flere børn afleveres

De seneste dage har smittetallet ligget stabilt i Middelfart Kommune, men det ændrer ikke på, at børnene skal blive i egne institutioner i påskeferien.

- Vi er ekstra glade for beslutningen nu, fordi der er så mange smittede rundt om os i Kolding og Fredericia, og vi har mange forældre, der arbejder der, siger Grete Berggren.

Sidste år valgte Middelfart Kommune også at droppe sampasningen i efterårs- og juleferien. Det betød, at der de seneste måneder har været ganske få tilfælde af coronasmitte i dagtilbuddene. Dog viser erfaringen også, at en anelse flere børn end normalt bliver afleveret i feriedagene.

- Vi kan desværre sige, at der nok er flere forældre, der benytter sig af pasning, fordi børnene ikke skal passes sammen. Det betyder, at personalet ikke så godt kan afvikle ferie, og det er bagsiden af medaljen, fortæller Grete Berggren.