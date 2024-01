Følg med her: Nordic Waste erklæret konkurs i retten - kommune kræver kæmpe beløb

Randers-virksomheden Nordic Waste, der er ejet 76,5 procent af Torben Østergaard og hans to døtre, blev i sidste uge begæret konkurs.

Men konkursen er ikke endelig, før Skifteretten har taget stilling til, om det overholder lovgivningen for at lade en virksomhed gå konkurs. Det sker i dag klokken 10 ved byretten i Randers.

Ved retsmødet vil der i øvrigt blive udpeget den kurator, som skal bestyre boet efter Nordic Waste, ligesom vi bliver klogere på, hvor mange penge der er tilbage i virksomheden til at betale kreditorer og staten med.

Konkursbegæringen kom efter Staten udstedte et påbud om, at Nordic Waste skulle stille 220 millioner i garanti til oprydningen efter et stort jordskred som er sket på virksomhedens ejendom, hvilket har resulteret i, at den forurenede jord virksomheden arbejdede med at rense, truer med at forurene omkringliggende åer og måske endda Randers Fjord.

Det bliver af flere kaldt den største danske miljøkatastrofe i nyere tid.

Følg retsmødet her: