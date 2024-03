Danmarksdemokraterne har fået et nyt byrådsmedlem i Middelfart Kommune.

Jonas René Jensen skifter fra dags dato fra Nye Borgerlige til Danmarksdemokraterne. Årsagen til skiftet ligger bag den seneste tids kaos i partiet.

- Det føles lidt som om, at ølkassen er blevet sparket væk under mig, og så stopper man med at blive hørt. Siden folketingsvalget har interessen været større omkring problematikkerne i Nye Borgerlige, end selve politikken, siger han.

På trods af skiftet mener Jonas René Jensen, at han stadig bevarer loyaliteten over for sine vælgere.

- Rigtig mange af de stemmer, jeg har fået, er personlige stemmer. Der tydeligvis mange i Middelfart Kommune, der har set, hvad jeg kæmper for, så derfor synes jeg ikke, at det er at tage fusen på vælgerne.