Forsvarer om Dan-Bunkering: Der er intet ulovligt i at handle flybrændstof med russerne

Det sagde forsvarer Jacob Skude Rasmussen fra Gorrissen Federspiel, da han her over middag procederede sagen som forsvarer for Dan-Bunkering.

I øvrigt ved man slet ikke, om russerne har brugt flybrændstoffet til bombetogter over Syrien, sagde han.

Det kan godt være, at 14 eller flere af de handler med flybrændstof, Dan-Bunkering indgik, havnede hos det russiske forsvar.

Sanktioner gælder ikke Rusland

Men ifølge EU-forordningen gælder sanktionerne kun overfor personer og juridiske enheder i Syrien og den syriske stat. Sanktionerne gælder ikke tredjelande som Rusland, der tog Assads parti, siger forsvarerne.

For det var Assad-regimets egne bombninger af lokalbefolkningen, forordningen ville ramme, siger forsvaret.

Hvis Rusland skulle være omfattet af sanktionerne måtte det samme vel gælde USA og Danmark, der også fløj over syrisk luftrum, lyder argumentet.