Forurenet grund og fredet art: Lokale har politianmeldt Middelfart Kommune

Middelfart Kommune er blevet politianmeldt af foreningen Biobevar Middelfart for ikke at overholde Jordforureningsloven på oliegrunden i Strib, hvor et højhusbyggeri er i gang.

Udover at have forurenet jord, blev der i nærheden af byggeriet tidligere i år fundet paddearten stor vandsalamander, som fik modstandere af boligbyggeriet til at håbe, at det ville sætte en stopper for byggeprojektet.