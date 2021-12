Forventede frifindelse: Derfor undlader fynsk koncern at anke

I dommen, der blev afsagt den 14. december i Odense Byret, fandt retten, at man i Dan-Bunkerings russiske filial burde have vidst, at der var en sandsynlighed for, at selskabets russiske kunder anvendte brændstoffet i strid med EU’s sanktioner over for Syrien, og at der for Bunker Holding og dets administrerende direktørs vedkommende var handlet uagtsomt i forhold til otte af de handler, der blev gennemført i foråret 2017.

Retten fandt ikke, at disse havde handlet med direkte forsæt til at overtræde EU’s sanktioner, eller at Bunker Holding og Keld Demant bevidst havde handlet i strid med EU’s sanktioner.

Dommen udløst fire måneders betinget fængsel til Keld Demant, bøder på 34 millioner kroner og beslaglæggelse af en fortjeneste på 17 millioner kroner.

- Selskaberne har gennem hele forløbet forventet at blive frifundet i sagen, og derfor er vi overraskede over dommen. Vi har besluttet ikke at anke for at få sat et punktum i sagen. Vi tager nu dommen til efterretning, siger Klaus Nyborg, næstformand i Bunker Holdings bestyrelse.