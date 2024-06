Fra et øvelokale i Middelfart til åbningsband på Tinderbox

Den første koncert, de nogensinde spillede, var faktisk en konkurrence om at komme på Tinderbox. Den konkurrence vandt de ikke. Nu er de her, og det kan de kun takke deres egen vilje til at fortsætte for. For lige pludselig var det dem, der blev spurgt, om de ville komme og spille på Tinderbox. Og der var svaret et stort 'ja tak!'.

Men de er slet ikke færdige endnu, de drømmer om at blive større og nå ud til endnu flere.

- Vi har et princip om, at vi drømmer kæmpe, men sætter realistiske mål, siger Morten Holm Ørsager.

Bandet føler selv, at kurven for deres succes for alvor begynder at gå stejlt opad nu. Men det betyder ikke, at de ikke er glade og stolte over det, de har opnået indtil videre.

- Det er vigtigt, at vi lige en gang imellem stopper op og minder hinanden om det sted, vi er nu, og hvor stort det faktisk er, fortæller Anders Mygind, der er guitarist i bandet.