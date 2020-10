Fra forfalden stationsbygning til kulturhus: 22-årig vil skabe fælleskab for lokalsamfundet

På banevolden med skinnerne som nærmeste nabo ligger den gamle stationsbygning i Gelsted.

Her drømmer den 22-årige tilflytter Mathias Thorson om at starte et fælles projekt for byen med mange funktioner.

- I stedet for at folk skulle tage til Aarup, hvis der overhovedet er noget der eller tage længere væk for at gå på café, så kan man gøre det her, siger Mathias Thorson, der står foran den gamle stationsbygning i Gelsted.

Den unge tilflytter har store planer for bygningen.

- Stedet skal i virkeligheden kunne rigtig meget. Det skal være et mødested for folk, når de har fri og skal på en café og have en kop kaffe, siger Mathias Thorson og fortsætter:

- Det skal også være noget for børn og unge, der efter skole tænker: "Skal vi ikke tage ned på for eksempel en computercafé". Vi har også snakket om, at man skulle have et grøntmarked en gang om måneden.

Han håber, at det hele kan være med til at gøre den lille by mere attraktiv.

- Folk får lyst til at flytte til Gelsted, fordi de ved, at der er et sted, hvor børnene kan tage hen efter skole, eller fordi man kan gå på café, siger han.

Møder stor opbaking

I onsdags lavede han et opslag i den lokale Facebookgruppe, som hedder Forening og Fællesskab for Gelsted Station, og her er opbakningen til en forening med et fællesskab omkring den gamle station stor.

Som kommentare til Facebook-opslaget står der blandt andet: Godt initiativ, især med børne unge sted, mega stærkt arbejde, og hvor er det bare en genial idé.

- Gode råd og roser. Det er meget det, der har været, siger Mathias Thorson.

Men for den 22-årig er der langt fra drøm til virkelighed.

Fonde skal støtte

Bygningen er til salg for 300.000 kroner, og som ny ejer forpligter man sig til at istandsætte den for knap to millioner kroner.

- Det, som vi primært vil gøre for at skaffe penge hjem til det projekt, er, at vi vil søge en masse fonde. Det kunne for eksempel være Realdania. De har rigtig mange projekter, og de støtter flere projekter i den størrelsesorden, siger Mathias Thorson.

Der er altså nok at tage fat i, hvis der skal nyt liv til Gelsted.

- Jeg tror i virkeligheden, at den forening, som den vi prøver at lave, næsten er det sidste håb for den bygning, siger Mathias Thorson.