Fra Middelfart til Champions League: - Det er helt unikt

Mens Christian Eriksen har favoritværdigheden i kampen med Manchester United mod Rasmus Falk og FC København, så er det noget helt andet end kampens ud, de tænker på i dag i Middelfart.



- Det er jo vildt flot, at vi har to gamle Middelfart-drenge, der møder hinanden i Champions League på hvert sit hold. Det er jo noget, som vores unge drenge og piger kan spejle sig i, at de har rendt og trænet herude på de samme baner, og at de nu skal spille en Champions League-kamp mod hinanden, siger Simon Gade.

Glæder sig til mødet med kammeraten

De to 31-årige fodboldspillere startede deres spil med bolden i MG&BK sammen, da de var helt små, inden de fulgtes ad til OB i 2005. Her blev Rasmus Falk indtil 2016, hvor han skiftede til FCK, mens Christian Eriksen forlod Fyn til fordel for hollandske Ajax Amsterdam allerede i 2008.