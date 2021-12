Fyn sætter strøm til fremtidens el-tog

Fremtidens tog skal køre på el i stedet for diesel, og fremtiden er måske nærmere end man lige går og tror.

Fredag åbner en ny fordelingsstation i Gelsted, hvis fornemmeste opgave er at sende elektricitet direkte ud i køreledningerne. Fordelingsstationen er et udendørs strømanlæg ved siden af banen og placeringen i Gelsted er ikke helt tilfældig.

- Gelsted er ligger godt placeret i forhold til de baner vi allerede har, og den nye togstræknining på Vestfyn, siger Jette Aagaard, der er projektdirektør i Banedanmark.

Fordelingsstationen er et led i Banedanmarks projekt med at elektrificere jernbanen. Her skal eltog i fremtiden erstatte de nuværende dieseltog, hvilket vil ulede 85 procent mindre CO2. Og selvom den fynske fordelingsstation allerede er klar, så går der lidt tid, før man udelukkende kommer til at se el-tog på de fynske jernbaneskinner.

- Der kører allerede eltog i Danmark, men der kommer løbende flere og derfor er det vigtigt at vi er klar med fordelingsstationen, så der er strøm nok til de nye tog, fortælle Jette Aagaard.

Det er den franske togproducent Alstom, der skal levere mindst 100 el-togsæt til Danmark. Efter planen kommer de første tog i 2024 og leveringen fortsætter frem mod 2030.

Kan forsyne en hel provinsby

Udover reduktionen af kuldioxid, vil omlægningen til tog, der kører på strøm, også betyde mindre støj, bedre natur langs skinnerne og korte rejsetid fordi, togene kan accelerere hurtigere, og dermed kommer hurtigere op i fart.

- Når der kommer flere elektriske tog, så skal vi bruge mere strøm. De nye fordelingsstationer fungerer som en stikkontakt, der kan omforme strømmen fra kraftværkerne, så den kan bruges i køreledningerne, siger projektdirektøren.

Når der fredag bliver trykket på startknappen, så kommer den nye fordelingsstation i Gelsted til at levere strøm i så store mængder, at den ville kunne forsyne en middelstor provinsby. Strømmen bliver leveret til fordelingsstationen gennem lange kabler fra en 150 kilovolts transformerstation i Kingstrup.

Fordelingsstationen i Gelsted er den første på Fyn, men Banedanmark er allerede i gang med at etablere og i marts 2023 forventer de, at endnu en station vil stå klar i Marslev øst for Odense.