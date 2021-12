Fynbo i spidsen af demo mod Mette Frederiksen: - Det skal ikke være behageligt for hende

Hun er ikke selv minkavler, men da hun så sine venner miste deres erhverv, fik hun nok, fortæller hun, da TV 2 Fyn møder hende lidt i 7 foran retten.

- Der er nogen, der skal sætte gang i det, og det var der ikke nogen, der gjorde. Så gjorde jeg det.

Rigsret uanset hvad

Minkkommissionen har fået til opgave at granske forløbet omkring dagen, hvor minkavlerne fik besked på at aflive alle deres dyr. Smittede som raske.

Få dage efter pressemødet 4. november 2020 viste det sig, at regeringen traf beslutningen uden at have lovgrundlaget på plads. Og et af de spørgsmål, kommissionen forsøger at få svar på, er derfor, hvem der vidste hvad og hvornår.

Men det er ligegyldigt, mener Jette Møller. Hun har den holdning, at Mette Frederiksen som landets leder skal stilles for en rigsret uanset, hvad Minkkommissionen måtte ende med at nå frem til.

Der er noget galt

For at være på den sikre side, havde Jette Møller og veninden anmeldt en demonstration for 10.000 deltagere. Politiets vurdering torsdag formiddag var dog, at der var mødt i underkanten af 150 demonstranter op.

Heriblandt var også flere iført sorte hættetrøjer med ordene “Modstand Fyn” printet over brystkassen.