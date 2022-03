Fynboer får svar: - Hvad har ukrainerne brug for, når de kommer til Strib?

- Skal de søge asyl

Dennis Dahlstrøm Nielsen fra Odense har spurgt os om, de ukrainske flygtninge ikke skal indover asylsystemet, eller om de får særstatus, så de frit kan komme til Danmark.

Som det ser ud nu, er reglerne sådan, at ukrainerne kan være her i Danmark i 90 dage, og så er det deres eget ansvar at finde et sted at bo, få mad på bordet og iøvrigt have en forsikring, så de kan modtage lægehjælp.

Vælger de at søge asyl, skal de bo på et asylcenter, hvor de får kost og logi og adgang til lægehjælp.

Udlændinge og Integrationsminister Mattias Tesfaye (S) sagde iøvrigt i går, at regeringen lige nu arbejder på at få vedtaget en særregel, der skal gøre det nemmere for ukrainerne at komme hurtigt i arbejde, få deres børn i skole og i det hele taget hurtigt blive en del af det danske samfund i stedet for at sidde på et asylcenter i lang tid.

