Fyns Politi holder øvelse på Vestfyn

Fyns Politi er i gang med en større øvelse omkring Gelsted og området omkring Wedellsborg Gods. Fynboer i området vil derfor opleve markant mere politi end normalt.

Øvelsen fortsætter frem til omkring klokken 22.

En del af øvelsen foregår på Brandsø i Lillebælt umiddelbart vest for Wedellsborg Gods, og i den forbindelse vil der blive indsat to helikoptere. Den ene er Søredningstjenestens store redningshelikopter, der af mange vil være velkendt i forbindelse med redningsaktioner til havs. Torsdag deltager helikopteren altså blot i øvelsen.

Betjente kender ikke til øvelsens indhold

Desuden vil der være en del aktivitet med Marinehjemmeværnets fartøjer på havnen i Assens.

Ud over politikredsens egne folk så indgår politifolk fra Rigspolitiet også i øvelsen.

Fyns Politi kan ikke oplyse nærmere om, hvad øvelsen rent faktisk går ud på.

- Politifolk læser jo også nyheder, og en vigtig del af sådan en øvelse er netop, at deltagerne ikke ved, hvad de skal ud og arbejde med – præcis som, hvis der pludselig sker et eller andet i virkeligheden. Derfor er det afgørende, at vi øver os, så vi altid er klar til hurtigt at rykke ud og få håndteret situationen, siger politikommissær Ehm Christensen, der står i spidsen for dagens øvelse.

Under øvelsen vil der ikke blive kørt med hverken udrykning eller blå blink.