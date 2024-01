Fynsk borgmester afviger fra partitop: Forsvarer milliardærfamilie

Miljøminister Magnus Heunicke (S) og justitsminister Peter Hummelgaard (S) afholdt den 19. januar et pressemøde, hvor kritikken af rigmanden var særdeles hård.



Magnus Heunicke kaldte det "komplet mangel på samfundsansvar", at Nordic Waste ikke tager det økonomiske ansvar i sagen.

- Det er det moralsk eneste rigtige, sagde ministeren.

Og justitsministeren var ikke venligere stemt.

- Jeg synes, det vil være det rigtige at gøre, hvis folk fra ejerkredsen (Nordic Waste, red.) stiller sig frem og svarer på spørgsmål i stedet for at gemme sig bag deres store formuer og flotte biler, lød det fra Peter Hummelgaard (S).



Vedvarende pres på ejere

Og det lader ikke umiddelbart til, at regering har planer om at droppe sagen og kritikken. Fredag blev der igen afholdt pressemøde om skandalesagen.

Her gjorde Magnus Heunicke det klart, at man vil følge "alle spor" for at forsøge at sikre, at "forureneren betaler" i sagen om jordskredet i Ølst på virksomheden Nordic Wastes grund.

- Det kan være ledelse, det kan være ejerkreds eller andre i og omkring virksomheden, hvor det skal undersøges, om de kan stilles til ansvar. Men det er for tidligt at drage en konklusion. Der kommer en rapport fra Kammeradvokaten. Vi er nødt til at sige, at det er tidligt i processen, siger Heunicke.

Erhvervsminister Morten Bødskov (S) deltog også på pressemødet.

- Det er åbenlyst, at vi står med en gigantisk miljøkatastrofe. Det pågældende selskab har haft alle muligheder for at tage et langt større ansvar.

Familie spiller stor rolle i kommunen

Familien Østergaard og deres firma, USTC, spiller da også en stor rolle i Middelfart. Firmaet er uden tvivl, målt på økonomi, kommunens største.

Man har i de senere år været med til at præge udviklingen i byen. For eksempel med store boligbyggerier på blandt andet Nytorv og tæt ved firmaets hovedsæde på den tidligere trafikhavn.

Her er man netop – via Torben Østergaard-Nielsens firma Selfinvest - gået i gang med bolig og erhvervsbyggeri på 16.000 kvadratmeter. Begyndelsen til en af de største byomdannelser i Middelfarts historie.

For nyligt købte Torben Østergaard-Nielsen også en gammel forfalden restaurant på Middelfarts Gl. Havn. Den er han nu gået i gang med at istandsætte fuldstændig. Til stor ros hos mange lokale borgere, der i flere år har efterlyst, at den forfaldne bygning fik nyt liv.

Sidste år kom USTC-koncernen ud med et rekordoverskud på 2,9 milliarder kroner.