Fynsk festival endnu engang udskudt

Nu har den fynske festival mistet tålmodigheden med politikerne og flytter musikfesten til efter sommerferien. Det oplyser DR Fyn.

- Vi indstiller i aften (onsdag. red.) til vores bestyrelsesmøde, at vi flytter til medio august. Så håber vi på, at der er nogle lempelser på det tidspunkt, så vi kan afholde det, siger Bent Frandsen, der er øverst ansvarlig for festivalen, til DR Fyn.

Krav til inddeling gør forskel

Han uddyber, at det formentlig bliver den 13.-14. august, at der bliver spillet op til fest Lillebæltsbroen.

Det er blandt andet kravet til inddeling af pladsen, der gør det umuligt at håndtere på nuværende tidspunkt.