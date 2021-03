Festival og dyrskue glæder sig over optimistisk udmelding fra statsministeren

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger torsdag morgen i TV 2-programmet “Go’morgen Danmark”, at hun er “meget optimisk”, når det gælder sommerens festivaler.

Læs også Danmark sætter AstraZeneca-vaccinationer på pause

- Jeg tror på som statsminister, at det er inden for rækkevidde, at vi kan sidde igen og lytte til en koncert, og at der kommer festivaler igen, hvor vi står tæt, og at vi får et kulturliv, der lever. Det tror jeg, siger Mette Frederiksen i tv-programmet.

Det glæder Bent Frandsen, der er den øverste ansvarlige for musikfestivalen Rock Under Broen, som i dag om præcis tre måneder håber på at samle over 20.000 mennesker til musik, fest og fadøl ved Lillebæltsbroen.

- Det havde jeg sådan set forventet. Jeg er glad for, hun endelig får det sagt, siger Bent Frandsen til TV 2 Fyn.

Deadline efter påske

Han regner med, at Danmark om tre måneder er så langt med at få vaccineret befolkningen, at samfundets mest sårbare ikke vil være i risiko, hvis festivalerne gør comeback.

Men festivalerne skal snart have klar besked.

Læs også Smittetallene falder igen i Vollsmose

- Vores deadline er ugen efter påske, i uge 14. Der skal vi give endelig besked til musikerne. Det er sidste chance, understreger Bent Frandsen.

Lyntest uden for festivalpladsen

Folkene bag Rock Under Broen ser derfor frem til den 23. marts, hvor regeringen forventes at fremlægge en længeresigtet plan for genåbningen af Danmark.

Her vil det måske også komme frem, under hvilke forudsætninger genåbningen af samfundet og festivalpladserne skal foregå under.

- Vi skal nok følge reglerne, men det er også på tide, at hun melder noget ud, siger Bent Frandsen.

Rock Under Broen er allerede i gang med at gøre klar til, at de skal tjekke deres gæsters vaccinepas eller mindst 72 timer gamle coronatest, og det vil muligvis også være muligt at få foretaget en lyntest uden for pladsen.

Der er solgt over 20.000 billetter til årets udgave af Rock Under Broen, som efter planen afvikles 11. og 12. juni.

Læs også Fra Odeon til dyrskue: Det fynske dyrskues nye chef er bange for heste

Dyrskue: Vi er også klar

Samme weekend afvikles Det Fynske Dyrskue på Dyrskuepladsen i Odense, hvor der hvert år plejer at komme omkring 50.000 gæster.

- Vi glæder os over regeringens optimistiske udmelding i dag, da vi ved, at der er en masse fynboer, som glæder sig til at få en masse gode oplevelser til sommer. Det Fynske Dyrskue er i hvert fald klar – og arbejder på fuld tryk på at kunne byde en masse gæster velkommen på Dyrskuepladsen i Odense, siger dyrskuechef Sara Ekknud.

Det Fynske Dyrskue afvikles efter planen fra 11. til 13. juni.