Fynsk landsby indfører hilsepligt

For cirka halvandet år siden flyttede den 64-årige ingeniør Anders Legarth Brødsgaard fra Jylland og til Røjle på Fyn, der er hjem for omkring 200 indbyggere.

Han bemærkede hurtigt, at det ikke var så nemt at blive en del af lokallivet i landsbyen. Derfor fik han idéen om at indføre hilsepligt i byen. Han præsenterede idéen til generalforsamling i den lokale beboerforening, og det blev vedtaget. Det skriver TV 2.

- Jeg havde en fornemmelse af, at folk hellere ville lade være med at sige hej, fordi de ikke vidste, hvordan det blev taget imod, fortæller han til TV 2.

Efter forslaget blev vedtaget, er der nu kommet 25 skilte op i hele byen, som gør opmærksom på hilsepligten.

- Nu får jeg rigtig mange hilsner. Måske også fordi de ved, hvem jeg er. Men det giver bare så god energi. Det fornemmer jeg også, at andre synes, fortæller han.