Fynsk milliardærs udskældte firma melder ud om jordskred

Affaldsvirksomheden Nordic Waste, der ejes af den fynske milliardær Torben Østergaard-Nielsen, mener ikke, at selskabet stak halen mellem benene og lagde ansvaret fra sig, da et jordskred ved Randers 19. december truede med at forurene den nærliggende Alling Å efter en regnfuld periode.

Selskabet, der har forholdt sig tavs igennem sagen, har fredag udsendt en pressemeddelelse, hvor den kalder jordskreddet "en uforudsigelig tragedie".

"Nordic Waste brugte i løbet af december et betydeligt tocifret millionbeløb og tusindvis af mandetimer på arbejdet med at sikre pladsen og hindre en spredning af jordskredet. Desværre antog jordskredet et omfang, som ingen kunne have forudset," skriver de i pressemeddelelsen.

Nordic Waste hævder, at man har taget de mulige skridt og i så vidt muligt omfang deltaget i arbejdet med at stoppe jordskreddet og forhindre den forurenede jord i at sprede sig.

Den 19. december opgav Nordic Waste at stoppe jordskredet, da det ifølge virksomheden ikke længere var forsvarligt at opholde sig i området. Dermed overtog Randers Kommune hele indsatsen.

Torben Østergaard-Nielsen er Danmarks sjetterigeste mand med en formue på over 40 milliarder kroner. Han bor i Middelfart, hvor hans mange virksomheder også opererer.

Torben Østergaard-Nielsen ejer Nordic Waste gennem seks forskellige andre firmaer. Han ejer virksomheden sammen med sine døtre, Nina og Mia Østergaard.

TV 2 Østjylland har forsøgt at få et interview med Torben Østergaard-Nielsen, men han ønsker ikke at udtale sig.

Det er ikke første gang, Torben Østergaard-Nielsen er genstand for alvorlig kritik. I 2021 blev Torben Østergaards selskaber Dan-Bunkering og Bunker Holding dømt for at overtræde EU's sanktioner ved at levere jetbrændstof til brug i Syrien.