Fynsk-produceret udstødningsrør fundet på russisk pansret køretøj

Udstødningsrøret blev fundet på et russisk pansret køretøj, som var designet til at beskytte soldater mod miner.

Afviser salg til militære formål

Forskergruppen har også undersøgt noget konfiskeret udstyr til satellitkommunikation.

Heri fandt man en såkaldt aktuator - en slags styresystem, der som regel bruges til hæve/sænke-funktioner til hospitalssenge og kontormøbler - fra virksomheden Linak, som har hovedsæde i Nordborg.

Dinex afviser at have solgt komponenter til militære formål i Rusland, mens Linak ikke har villet kommentere historien over for Berlingske.