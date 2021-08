Fynsk soldat: - Det er en hån over for alle, der har været i Afghanistan

Senest i 2013 var han udstationeret, da trak Danmark størstedelen af sine styrker ud af landet.

- Det giver sig selv, at det gik sådan her. Taliban har haft syv års planlægning, siger seniorsergenten.

Troede på stabilitet

Alligevel mener han ikke, at hans udstationeringer har været forgæves.

- Jeg ved, da vi var der, at vi løste den opgave, vi skulle, og man kunne se, at det gjorde en forskel. I 2013 var der et aktivt handelsliv, og piger gik i skole, men man cuttede al udvikling, man havde sat i gang.

Derfor kalder han indsatsen i det krigshærgede land for "godt begyndt, men halvt fuldendt".