Fynsk virksomhed fortsætter samhandel med russisk selskab

Ingen komponenter til militæret

Ekstra Bladet skriver, at det har tilbudt adm. direktør og medejer af Dinex, Torben Dinesen, et interview. Han har imidlertid valgt at svare på mail:

- Vi følger naturligvis alle de gældende sanktioner ift. Rusland, og det agter vi at gøre fremadrettet

- Vi har leveret EURO 5 og 6 systemer til rensning af luftkvalitet til Kamaz’ kommercielle køretøjer, men vi er i gang med at afvikle aktiviteterne indenfor rammerne af EU-sanktionerne.

- Vi vil samtidig gerne understrege, at vi aldrig har leveret til militære køretøjer. Vores systemer anvendes ikke i militære køretøjer, siger Torben Dinesen til Ekstra Bladet.

Samarbejdet ophører

Størstedelen af Kamaz, Ruslands største transportfabrik, er ejet af det statsejede Rostec, og dermed er fabrikken direkte linket til den russiske præsident Vladimir Putins styre, skriver Ekstra Bladet.

I adskillige tilfælde har præsidenten besøgt fabrikken, og han har gladeligt ladet sig fotografere i selskab med firmaets lastbiler.

Dinex har tidligere fortalt om samarbejdet med Kamaz. De to har stadig samhandel, men direktøren Torben Dinesen melder nu, at samarbejdet bliver lukket ned.