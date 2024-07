Fynsk virksomhed skovler russiske millioner ind

Middelfart-virksomheden Dinex droppede sidste år planer om at forlade Rusland, og det har vist sig at være en særdeles lukrativ beslutning.

Virksomheden har nemlig fastholdt samme aktivitetsniveau i 2023 som i 2022 i Rusland, men grundet lavere omkostninger er indtægten på det russiske marked steget markant, skriver Finans.

Dinex har en russisk afdeling, som producerer udstødningsrør til tunge erhvervskøretøjer. Virksomheden understreger dog i årsrapporten at udstødningsrørene ikke er egnede til brug på militære køretøjer.

I årsregnskabet anerkender virksomheden dog, at det ikke styrker det danske omdømme, at have et datterselskab i Rusland.

Indtjeningen fra det russiske marked var i 2022 omtrent 289 millioner kroner, mens den i 2023 steg til 365 millioner kroner.