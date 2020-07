Fynske Motorvej ramt af flere uheld 

Sommerferietrafikken har igen resulteret i trafikuheld på Fynske Motorvej. Lørdag formiddag melder Fyns Politi, at der er sket hele to uheld ved Aarup.

Læs også Kavalkade af uheld gav problemer i fredagstrafikken

Der er nu ryddet op efter de to uheld, hvor seks biler var involveret. De beskadigede biler holder i nødsporet, og begge spor er åbne.

Det oplyser Fyns Politi på Twitter.

- Så er begge vognbaner ryddet ved Årup. De skadede biler holder i nødsporet. God tur, skriver politiet.

Forvent køkørsel

Ifølge Vejdirektoratet er uheldene sket mellem Aarup og rasteplads Ålsbo Nord i retning mod Jylland.

Selvom der er ryddet op efter uheldet, må bilister forberede sig på forlænget rejsetid over Fyn resten af eftermiddagen, oplyser Vejdirektoratet.

- Forlænget rejsetid må desværre forventes det meste af eftermiddagen på E20 Fynske Motorvej, skriver Vejdirektoratet på Twitter.

Forlænget rejsetid må desværre forventes det meste af eftermiddagen på E20 Fynske Motorvej. #dktrafikinfo https://t.co/G4TcZplvu4 — Vejdirektoratet Trafikinfo (@VDTrafikinfo) July 25, 2020

Strækning plaget af uheld

Formiddagens uheld på Fynske Motorvej sker mindre end et døgn efter det seneste uheld på strækningen.

Fredag formiddag kunne Fyns Politi oplyse, at der havde været to uheld på Fynske Motorvej mellem Nørre Aaby og Aarup - et i hver retning.

Læs også Melding om gårdbrand: Lade brændte ned på fynsk campingplads

Kort tid efter var fire biler involveret i et uheld ved Ejby i retning mod Jylland.

Endnu en time senere var den gal ved Odense SV, hvor tre biler var involveret i et uheld.

Og omkring klokken 14 fredag eftermiddag skete der så et uheld på Svendborgmotorvejen nord for Årslev i retning mod Odense, hvor en bil med trailer trillede rundt og endte på taget i et solouheld.