Gasledning gravet over: Ingen behov for evakuering

Søndag eftermiddag klokken 14.34 får Fyns Politi en melding om, at der lugter af gas i Skrillinge ved Middelfart.

- Man er umiddelbart kommet til at grave en gasledning over, siger vagtchef ved Fyns Politi Peter Vestergaard.

For Fyns Politi betød det ikke særlig meget arbejde. De eskorterede en af Trekantbrands teknikere hen til stedet, som lokaliserede hullet.

- Indsatslederen har styr på det, og er ved at lukke hullet, hvis det ikke er lukket endnu, siger vagtchefen.

Der er umiddelbart ingen fare for beboerne.

- Men det er klart, at lugter man gas, så skal man væk, siger vagtchefen.

Efter Trekantbrand fik lokaliseret hullet lød meldingen dog hurtigt til politiet om, at der hverken var behov for at evakuere borgere eller politiassistance.