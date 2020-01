Glæde på Fyn: Millionbeløb på vej til lukningstruede VUC-afdelinger

Regeringen har afsat 50 millioner kroner over de næste fire år til lukningstruede VUC-afdelinger, altså undervisningssteder for voksne.

I løbet af sommeren 2019 lukkede fem VUC’er i alt otte afdelinger, heriblandt VUC-afdelingen i Rudkøbing på Langeland.

På Fyn bliver der med glæde taget imod flere midler til voksenuddannelserne.

- Det betyder, at nogle af de besparelser, som vi bliver udsat for, bliver lige knap så drastiske. Stederne på Fyn er kendetegnede ved, at de kører med relativt små hold, og for at det kan opadbæres, er det vigtigt at få noget økonomisk tilskud, siger rektor for HF & VUC Fyn Stig Holmelund Jarbøl til TV 2/Fyn.

Fremover vil de enkelte VUC’er kunne søge om at få del i midlerne via en årlig ansøgningsrunde.

Studerende: Altafgørende med skole tæt på

Også hos de studerende på voksenuddannelsen i Middelfart vækker det glæde med flere midler.

Caroline Hansen, der læser hf-enkeltfag, mener, det er fantastisk og altafgørende med flere midler til voksenuddannelserne.

- Det betyder, at jeg ikke skal rejse til Odense eller Fredericia for at kunne studere. At det er en mindre skole, gør, at der er mere fokus på de enkelte elever, siger Caroline Hansen, der bor i Middelfart.

Mere lyst til at læse

Også den korte afstand til en uddannelse er afgørende for Jonas Sommer Nielsen, der bor i Gelsted sydøst for Middelfart.

- Jeg får mere lyst til læse. Jeg har fået lysten til at komme i skole igen. At jeg ikke skal rejse flere kilometer for at skulle finde en skole, men jeg har en skole i nærheden, siger Jonas Sommer Nielsen.

Han mener desuden, det er vigtigt for Middelfart som samfund, at der ligger en uddannelse i byen.

Efter flere år med besparelser lukkede HF & VUC Langeland efter sommerferien i 2019, fordi der var for få kursister.