Håndværker overvejer elvarebil: - Vi skal have noget der virker

Der er nogle udfordringer i forhold til, hvor meget de må laste Anders Schmidt, El-flex, Glamsbjerg

Måske vil det komme til at gælde for Anders Schmidt, at selvfølgelig kører elektrikere da i elbiler.

Anders Schmidt tog onsdag det første skridt i den retning, da i nærheden af 250 deltagere i corona-sikre rammer afviklede messen "Bæredygtige varebiler" i Ejby.

Anders Schmidt er elektriker og driver elinstallatørfirmaet El-flex i Glamsbjerg. Herfra kører der dagligt ni dieselvarebiler ud.

Læs også Bekymrende smittestigning: Op mod 500 ansatte sendes hjem

På trods af det åbenlyse CO2-aftryk og den formentlig lette adgang til en stikkontakt, tøver han lidt med at skifte diesel ud med el.

- Set ud fra en økonomisk vinkel kører vi i noget, der kører langt på literen, og noget, der ikke har store nedbrud i løbet af dagen, så vi kan køre ud og passe vores kunder, siger elektrikeren.

Men måske har Volkswagen bud på de fynske håndværkeres bil fra 2022. Her er den tyske bilmastodont klar med en 100 procent elektrisk håndværkerbil. Endnu er køretøjet på koncept-stadiet og lyder navnet VW ID Buzz Cargo - det betyder, at det er usikkert, hvor det færdige produkt lander.

- Jeg synes umiddelbart, der er nogle udfordringer i forhold til, hvor meget de må laste og med hensyn til, hvis der skal træk på, siger Anders Schmidt.

Fakta Transport står for 30 procent af Danmarks samlede CO2 udledning.

I Danmark er der indregistreret 400.000 varebiler.

De 100 største bilflåder i Danmark og kommuner står for cirka 20 procent af de indregistrerede varebiler.

Varebilerne anvendes af blandt andet af håndværkere og til en stigende transport fra internt handel. Kilde: "Bæredygtige varebiler" Se mere

Men det kan Toyotas bud på den emissionsfri varebil måske være svaret på. Proace electric, som Toyotas VW-dræber hedder, er klar til det danske marked til foråret. Den må laste op til ét ton nyttelast og trække en tilsvarende last på krogen.

Men et bud på, hvilken varebil som kan blive håndværkernes næste køretøj, kunne man tage i nærmere øjesyn ved "Bæredygtige varebiler".

Her mødtes Danmarks varebilproducenter nemlig for at vise biler frem og debattere grøn omstilling.

- Vi ved udmærket godt, at det ikke bliver i morgen vi får elbiler eller gasbiler på transportsiden, men vi har taget hul på det, siger Henrik Christensen, direktør hos Danlad i Ejby.

Kan man ikke vente på Volkswagen eller Toyota, kan man slå til nu og investere i en Renault og eller en Mercedes.

Begge bilproducenter er klar med elvarebiler, der kører 300 kilometer på en opladning - og som vel at mærke også kan bære op til ét ton nyttelast, og som også kan trække en trailer på 1.000 kilo.

Men selvom der er grønne varebiler klar til levering, vurderer direktør Henrik Christensen, at der fortsat er et stykke vej til der, hvor det rent faktisk bliver billigere at have en transport, som er grøn.

- Men jeg er sikker på, med støtte fra regeringen og staten, så skal vi nok komme i den retning, siger Henrik Christensen.

Tre millioner ton CO2

Hvert år udleder last- og varebiltransporten i Danmark over tre millioner ton CO2 fra fossile brændstoffer. Det svarer til lige under en tredjedel af Danmarks samlede CO2-udledning.

Men der er alternativer til diesel og benzin. For eksempel netop de gas- og især eldrevne køretøjer, og trods skepsis er Anders Schmidt hos El-flex i Glamsbjerg klar til at investere i elbiler - men det skal altså give mening økonomisk og skal kunne håndteres i dagligdagen.

Læs også Lang ventetid på coronatest: Testkapacitet skrues løbende op i Odense

Arbejdet skal således kunne udføres problemfrit og ordentlig - uden at skulle bruge ekstra tid på det på grund af køretøjet.

- Men jeg har ingen problemer med, at vi skal tænke i miljø, slår han fast.